Терпеть 14 дней: депутат напомнил законный срок отключения горячей воды

Миллионы россиян каждое лето мерзнут под холодным душем во время профилактики, но мало кто знает — коммунальщики не имеют права оставлять вас без горячей воды дольше чем на две недели, а если нарушают, то обязаны сделать перерасчет. Об этом сообщает «Lenta.ru».

Член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовскийрасставил все точки над i. По закону плановое отключение горячей воды не может превышать 14 дней. Для Москвы рекомендованный срок еще короче — всего 10 суток. Все, что дольше, — уже самодеятельность, которая допускается только при наличии объективных причин (например, сложный ремонт) и исключительно по согласованию с местными властями.

Депутат подчеркнул: продлевать мучения жильцов произвольно запрещено. Более того, ресурсники обязаны заблаговременно предупредить граждан, объяснить, какие работы ведутся и когда вернут горячую воду. Если же краны сохнут уже более двух недель, жильцы вправе потребовать перерасчёта платы за эту услугу.

Таким образом, терпеть и мерзнуть без законных оснований не нужно. Якубовский советует внимательно следить за сроками и не стесняться обращаться в жилищную инспекцию или прокуратуру, если коммунальщики откровенно халтурят или тянут резину.

