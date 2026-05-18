Чудо-гаджет для ленивых: дерматолог назвала семь смертельных противопоказаний его применения

В сети набирает обороты тренд на «ленивый фитнес» — миостимуляторы обещают похудение и упругость мышц без усилий. Звучит как мечта: лежишь на диване, а гаджет качает пресс. Но врач дерматолог-косметолог, заслуженный врач России Светлана Жабоева в интервью радио Sputnik объясняет , почему это может быть опасно.

По ее словам, миостимулятор воздействует на мышцы электрическими импульсами, имитируя нервные сигналы. По сути, это чистая физиотерапия. При грамотном применении действительно есть плюсы: улучшение тонуса, активация обмена веществ, помощь в реабилитации. Но ток влияет не только локально, а на весь организм. И если человек не прошел обследование, плюсы быстро оборачиваются минусами. Противопоказаний — вагон. Онкология, даже доброкачественные опухоли вроде миомы матки, нарушения кровообращения, проблемы с сердцем, кардиостимуляторы — все это абсолютный запрет. Беременность, варикоз с тромбофлебитом, хронические заболевания в стадии обострения — тоже. А если есть кожные проявления, можно получить контактный дерматит или ожог. Более того, импульсы могут сдвинуть камни в почках или желчном пузыре — вот такой неприятный сюрприз.

Медик подчеркнула, что современная неврология говорит: активация одних мышц может компенсаторно влиять на другие. Стимулируя что-то одно, вы запросто заработаете боли в пояснице, плечах или головные боли. Просто потому, что наложили электроды не туда.

Главная проблема, по ее мнению, в том, что люди верят в чудеса и не думают о безопасности. Узнают о побочке постфактум, когда уже начали применять. Итог простой: миостимуляция — это не игрушка. Вы должны быть абсолютно здоровы. Вы должны понимать, каким по силе током, ультразвуком или теплом на вас воздействуют. А это возможно только после очной консультации с врачом, а не после просмотра рекламного ролика в соцсетях. Ленивый фитнес может обернуться очень активными проблемами со здоровьем.

