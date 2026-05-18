Чудо-гаджет для ленивых: дерматолог назвала семь смертельных противопоказаний его применения
Врач Жабоева: миостимуляторы опасны для людей с онкологией и болезнями сердца
Фото: [www.istockphoto.com/Elena Safonova]
В сети набирает обороты тренд на «ленивый фитнес» — миостимуляторы обещают похудение и упругость мышц без усилий. Звучит как мечта: лежишь на диване, а гаджет качает пресс. Но врач дерматолог-косметолог, заслуженный врач России Светлана Жабоева в интервью радио Sputnik объясняет, почему это может быть опасно.
По ее словам, миостимулятор воздействует на мышцы электрическими импульсами, имитируя нервные сигналы. По сути, это чистая физиотерапия. При грамотном применении действительно есть плюсы: улучшение тонуса, активация обмена веществ, помощь в реабилитации. Но ток влияет не только локально, а на весь организм. И если человек не прошел обследование, плюсы быстро оборачиваются минусами. Противопоказаний — вагон. Онкология, даже доброкачественные опухоли вроде миомы матки, нарушения кровообращения, проблемы с сердцем, кардиостимуляторы — все это абсолютный запрет. Беременность, варикоз с тромбофлебитом, хронические заболевания в стадии обострения — тоже. А если есть кожные проявления, можно получить контактный дерматит или ожог. Более того, импульсы могут сдвинуть камни в почках или желчном пузыре — вот такой неприятный сюрприз.
Медик подчеркнула, что современная неврология говорит: активация одних мышц может компенсаторно влиять на другие. Стимулируя что-то одно, вы запросто заработаете боли в пояснице, плечах или головные боли. Просто потому, что наложили электроды не туда.
Главная проблема, по ее мнению, в том, что люди верят в чудеса и не думают о безопасности. Узнают о побочке постфактум, когда уже начали применять. Итог простой: миостимуляция — это не игрушка. Вы должны быть абсолютно здоровы. Вы должны понимать, каким по силе током, ультразвуком или теплом на вас воздействуют. А это возможно только после очной консультации с врачом, а не после просмотра рекламного ролика в соцсетях. Ленивый фитнес может обернуться очень активными проблемами со здоровьем.
Ранее подмосковный гастроэнтеролог рассказала, как проверить моторику кишечника дома.