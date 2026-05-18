Главный вызов эпохи: к 2027 году вузы перейдут на базовое и специализированное образование

Пять лет классической «вышки» — срок, за который рынок успевает несколько раз поменяться, а студент выходит с багажом знаний, наполовину устаревшим. Такую диагноз в интервью радио Sputnik поставил эксперт по цифровой трансформации Валерий Ляшенко. Но система, похоже, наконец зашевелилась.

По его словам, в 2023 году президент подписал указ о реформе высшего образования — эксперимент идет до 2026 года в нескольких ведущих вузах, а с 2027-го на нее обязаны перейти все. Новая структура: базовое и специализированное высшее образование плюс аспирантура. Правительство получило право влиять на количество бюджетных и коммерческих мест. Но перемены в структуре — это только полдела. Главное — в подходе к преподаванию. На смену жесткой сетке дисциплин, которую назначал деканат, приходит модульность. Студент сам собирает свой трек обучения. Хотите стать инженером реактивных двигателей со знанием ИИ и экологии? Пожалуйста. Это принципиально новая модель, где жесткие рамки исчезают, а на их месте появляется конструктор.

Ляшенко призывает менять модель «вуз как вторая школа» на «вуз как платформа-экосистема». Сейчас большинство учебных заведений захлопывают дверь перед выпускниками сразу после диплома. Но это же ценнейший актив! Они могут работать и на рекламу, и на экспертизу, и даже на финансы. Нужна система непрерывного обучения — не «корочки для галочки», а реальное получение новых знаний. Почему юристу не знать программирование? А врачу — не разбираться в ИИ? В мире, где технологии меняют все, профессиональные границы размываются.

Итог, к которому призывает эксперт, радикален: высшему образованию пора уходить от устаревшего пятилетнего шаблона к гибкой экосистеме. Где студент, а потом и выпускник, непрерывно доучивается и пересобирает свои компетенции. Если университеты станут платформами для развития в течение всей жизни, высшее образование наконец начнет успевать за скоростью технологий. А это, как подчеркивает Ляшенко, и есть главный вызов новой эпохи. Не нагоним — останемся в прошлом.

