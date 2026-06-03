Тайный брат юмориста Хазанова нашелся на московской свалке после новостей о его «загадочном исчезновении»

Соцсети облетела весть: брат Геннадия Хазанова, 69-летний Андрей Лукачер, бесследно исчез еще год назад. Племянница заявила в полицию — дядя не выходит на связь, дверь не открывает, соседи его не видели месяцами. Журналисты KP.RU приехали на юго-восток Москвы, чтобы разобраться в истории, и обнаружили, что «пропавший» мужчина прекрасно себя чувствует и по-прежнему ходит по мусоркам.

Скандальная новость о таинственном исчезновении единокровного брата знаменитого юмориста взорвала интернет. Однако реальность, как это часто бывает, оказалась куда прозаичнее и страннее одновременно.

Корреспонденты отправились по адресу на Белореченскую улицу, где якобы годами никто не видел Лукачера. И первой же соседке новость о пропаже поставила в тупик. «Да я же его только вчера в подъезде видела», — искренне удивилась женщина.

Оказалось, что Андрей Викторович в своей многоэтажке не жертва, а сущий кошмар для окружающих. «Всему подъезду жизнь отравляет, — жалуются жильцы. — От него тараканы бегут по всем соседям. Всю квартиру забивает мусором, который тащит с улицы». Жалобы писали куда только можно, но максимум, чего добились, — травли насекомых в местах общего пользования. В само жилище Лукачер никого не пускает, а без его разрешения проникнуть внутрь никто не вправе.

Семейная драма за кулисами эстрады

Связь Андрея Лукачера с Геннадием Хазановым долгие годы оставалась тайной. У них общий отец — инженер и ученый-связист Виктор Лукачер, но разные матери. Хазанов воспитывался одной мамой, отца никогда не видел. Тот, будучи женатым, оставил Ираиду Моисеевну, когда она ждала ребенка, и вернулся в семью, где уже росла дочь, а позже появились сыновья Юрий и Андрей.

Ирония судьбы поразительна: в 1977 году Хазанов получил квартиру на Большой Якиманке. А через пять лет ему сообщили, что скончавшийся сосед по подъезду — его родной отец. Все эти годы они жили в одном доме, видели друг друга, но Виктор Лукачер так и не решился заговорить с внебрачным сыном. Хазанов, узнав правду, от общения со второй семьей отказался — предательство матери и безотцовщину артист не простил.

Однажды канал уже пытался помочь

Психиатрическое заболевание у Андрея Лукачера развивалось постепенно. Хотя в юности он блистал в учебе — окончил с красным дипломом престижный НИЯУ МИФИ, один из ведущих ядерных вузов страны. Но карьера не сложилась, да и гиперопека матери, по словам знакомых семьи, превратила жизнь сына в клетку. Она контролировала буквально каждый шаг, не давала встречаться с девушками, требовала возвращаться домой к строго определенному часу.

Мужчина никогда не был женат, детей не имеет, много лет стоит на учете у психиатра и получает инвалидность. Его страсть к собирательству мусора — прямое следствие болезни.

Однажды телевизионщики уже пытались навести порядок. Канал оплатил вывоз хлама из квартиры Лукачера, клининг и ремонт. Мужчина пообещал больше не таскать в дом отбросы. И на следующий же день побежал по мусоркам.

Замка нет, света и воды — тоже

Сейчас квартира Андрея Викторовича практически неприступна, но совсем не из-за надежной двери. Замок сломан уже несколько лет. Лукачер когда-то потерял ключи, вызвал спасателей, те вскрыли дверь, но ставить новый механизм мужчина не стал. Внутри все равно нечего брать — одна свалка.

За электричество и воду пенсионер давно не платит, коммунальщики отключили ресурсы за долги. Почтовый ящик забит квитанциями до отказа. Хорошо хоть батареи не тронули.

Соседи советуют приезжать застать «пропавшего» ни свет ни заря — около пяти утра. В это время Лукачер обычно выходит на охоту за мусором. Иногда ездит в центр соцобслуживания — там кормят бесплатно.

Загадочная племянница и 12 миллионов

Жильцы дома недоумевают: за почти двадцать лет никто ни разу не видел, чтобы Андрея навещали родственники. Со старшим братом Юрием, который жил в соседнем доме, они практически не общались. А о существовании племянницы, которая сейчас бьет тревогу, до вчерашних новостей никто и не слышал.

Юрий Лукачер, кстати, тоже доживал свои дни в одиночестве, рассказывая соседям, что его семья переехала в Германию.

Теперь местные жители перешептываются: а не появилась ли вдруг родственница спустя годы именно потому, что бездетный Андрей Викторович — владелец квартиры, которая на рынке тянет на 12-13 миллионов рублей?

Мнение специалиста

Адвокат Андрей Мишонов в беседе с KP.RU призвал не торопиться с выводами. Само по себе заявление о пропаже — действие законное. Однако имущественный фон у таких историй, конечно, присутствует. Если человек одинок, у него нет ни супруги, ни детей, ни родителей, то дальние родственники могут испытывать интерес к его наследству.

Но просто так оформить квартиру не выйдет. Чтобы признать человека безвестно отсутствующим, нужно более года не иметь о нем сведений и пройти судебную процедуру. А объявить умершим — и того дольше. Так что пока в действиях племянницы, по словам юриста, нет ничего противоправного — но следить за развитием событий стоит внимательно.