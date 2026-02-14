«Такой поддержки я не ожидал». Петр Гуменник оценил свой прокат на Олимпиаде-2026

Российский фигурист Петр Гуменник остался доволен своим прокатом на Олимпийских играх 2026 года в Милане. Своими эмоциями спортсмен поделился в интервью телеканалу РЕН ТВ .

«Меня очень сильно удивило, что полные трибуны были как будто моих болельщиков. Все меня поддерживали, такой шум стоял. Такая поддержка мне очень помогла», — рассказал Гуменник.

Фигурист признался, что подготовка к главным стартам четырехлетия была долгой и насыщенной. Кроме того, он отметил, что не планирует останавливаться на достигнутом: в его планах — участие и в следующей Олимпиаде, которая пройдет в 2030 году.

Ранее сообщалось о том, что Гуменник набрал на Олимпиаде больше баллов, чем на отборочном турнире в Пекине.