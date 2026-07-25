«Решать самой женщине». Священник допустил брак с мусульманином, но предупредил о рисках

Пресс-секретарь Пятигорской и Черкесской епархии, протоиерей Михаил Самохин в беседе с журналом «Фома» заявил, что, хотя церковь допускает брак православной женщины с мужчиной-мусульманином, такой союз сопряжен большими сложностями.

Поводом для комментария стал вопрос читательницы издания. Девушка рассказала, что ее избранник-мусульманин уважает ее веру, не настаивает на смене религии и позволяет посещать храм. Пара также планирует знакомить будущих детей с обеими религиозными традициями, оставляя за ними право самостоятельного выбора.

«Служа на Кавказе, я видел очень разные истории межрелигиозных браков: от трагических <…> до обыденных», — поделился опытом священник.

Он отметил, что предвидеть развитие событий в таких отношениях крайне сложно, однако на практике они обычно «сопряжены со многими рисками», при этом окончательное решение остается за женщиной. В заключение протоиерей добавил, что РПЦ признает браки, официально зарегистрированные в ЗАГСе. Подобный союз не считается греховным сожительством и не закрывает путь к полноценной церковной жизни.

Ранее сообщалось о том, что 25 июля нельзя ссориться и брать угощения от посторонних.