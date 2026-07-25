«Долой справки!». МВД хочет убрать бумажные медицинские документы из регламента по правам

В Министерстве внутренних дел России выступили с инициативой скорректировать действующий административный регламент, регулирующий порядок сдачи квалификационных испытаний на получение водительского удостоверения. Ключевое нововведение касается отмены обязанности предъявлять медицинское заключение в печатном виде. Соответствующее уведомление появилось 24 июля на официальном интернет-ресурсе «МВД Медиа».

Из публикации ведомства следует, подготовка поправок к регламенту напрямую связана с необходимостью привести его в соответствие с обновленными нормами проведения экзаменов. Кроме того, учитываются поправки в профильный федеральный закон «О безопасности дорожного движения», которые вступят в законную силу с 1 марта 2027 года.

«Доработка положений Административного регламента обусловлена необходимостью реализации внесенных изменений в Правила проведения экзаменов, а также вступающих в силу с 1 марта 2027 года изменений в Федеральный закон "О безопасности дорожного движения"», – говорится в тексте сообщения, – отмечается в официальном релизе.

Ранее сообщалось о том, что водителям с категориями B, C и D разрешили управлять арендованными квадроциклами.