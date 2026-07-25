«Цифры впечатляют». МРОТ хотят увеличить до 35 тыс. рублей

К 2030 году минимальный размер оплаты труда в России может превысить 35 тысяч рублей. Такой прогноз в интервью ТАСС озвучил доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

«Нет сомнения, что МРОТ будет расти и дальше. К 2030 году планируется, что он превысит 35 тыс. рублей», — приводит слова эксперта информагентство.

По его данным, за последние десять лет этот показатель вырос более чем в четыре раза, а за пять лет — более чем вдвое. Как пояснил Балынин, для наглядности можно сравнить: в начале 2016 года минимальная оплата труда составляла 6 204 рубля, в 2021 году — 12 792 рубля, тогда как сейчас она установлена на уровне 27 093 рублей.

Ранее сообщалось о том, что инженеры и медики возглавили рейтинг роста зарплат в России.