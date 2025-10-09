Талалаев раскрыл, кто из игроков «Балтики» может быть вызван в сборную России

Главный тренер калининградской «Балтики» Андрей Талалаев в эфире «Матч ТВ» высказался об игроках своей команды в сборной России.

Валерий Карпин включил в окончательный список игроков на октябрьский сбор левого защитника «Балтики» Мингияна Бевеева.

Талалаев напомнил, что в расширенном списке были еще два игрока его команды — вратарь Максим Бориско и вингер Владислав Саусь.

«Хотел бы видеть их в составе сборной, но не собираюсь утверждать, что Бевеев должен сыграть за Россию в ближайших матчах. Решаю не я, это должен делать главный тренер команды», — сказал Талалаев.

В октябре сборная России проведет два товарищеских матча — 10-го числа в Волгограде с Ираном и 14-го в Москве с Боливией.

«Балтика», вернувшаяся в высший дивизион, стала главной сенсацией первой трети сезона РПЛ. Калининградцы занимают пятое место после 11 туров.