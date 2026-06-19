Талалаев ответил на критику Бердыева: «Ставить под сомнение работу моих футболистов никому не позволено»

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев в интервью «Чемпионату» отреагировал на критику игры свой команды со стороны известного специалиста Курбана Бердыева. Бывший главный тренер «Рубина» и «Ростова» заявил, что не смотрит игру «Балтики»: якобы там много беготни, но мало мысли.

Талалаев отметил, что футбол в исполнении команд Бердыева также не всегда эстетически устраивал болельщиков. Он признал, что Бердыев имеет моральное право публично критиковать игру «Балтики», но и он оставляет за собой возможность так же публично ему возразить.

«Ставить под сомнение работу моих футболистов, считаю, никому не позволено. Даже таким авторитетам. Ребята показывают даже больше, чем могут на этом этапе. Когда какие-то недоросли и бездельники начинают на нас хайповать, мне вообще фиолетово. И немножко неприятно такое слышать от Бекиевича», — сказал Талалаев.

Тренер «Балтики» заявил, что при личной встрече постарается объясниться с Бердыевым, поскольку его слова могли быть вырваны из контекста.

В сезоне РПЛ 2025/2026 «Балтика» стала главным возмутителем спокойствия. Клуб, вернувшийся из Первой лиги, отобрал очки у всех топов, долгое время претендовал на медали и в итоге занял высокое шестое место.

Ранее сообщалось, что «Балтика» пригласила на просмотр лучшего бомбардира Второй лиги Тимура Мелекесцева из ивановского «Текстильщика».