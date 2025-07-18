Талалаев вспомнил о «зарубах» с командами Карпина

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев в разговоре с «Чемпионатом» рассказал о своих взаимоотношениях с главным тренером «Динамо» Валерием Карпиным.

В первом туре РПЛ «Балтика» сыграет с «Динамо». Талалаев вспомнил, что у его команд с командами Карпина — хоть «Спартак», хоть «Армавир», хоть «Ростов» — всегда были «зарубы» на футбольном поле.

«Когда бы ни встретились — на бровке или где-то в сборной — никаких вопросов не возникает. Все спокойно и приятно. А пикировки в футболе иногда случаются. Было время, когда у меня возникали какие-то вопросы к игрокам «Ростова». Естественно, он вступался за своих футболистов. Точно так же поступаю и я, когда дело касается моей команды», — сказал Талалаев.

«Динамо» и «Балтика» 18 июля откроют программу первого тура РПЛ. Калининградцы еще ни разу не побеждали бело-голубых в официальных матчах.

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