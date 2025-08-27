Талантливые коллективы выступили на фестивале «Летние звезды» в Павловском Посаде

26 августа 2025 года в Доме-музее Вячеслава Васильевича Тихонова, расположенном в Павловском Посаде, состоялось открытие открытого театрального фестиваля «Летние звезды». Мероприятие подарило всем присутствующим яркие впечатления и незабываемые моменты. В этот день на сцену вышли самобытные творческие коллективы из Павловского Посада и других населенных пунктов Московской области, представив широкий спектр постановок — от интерпретаций фольклорных сказаний до философских произведений.

Юные артисты Музыкального театра «Гагарин» под руководством Елены Юрьевны Войнаковой порадовали зрителей двумя запоминающимися спектаклями. Среди них — красочная музыкальная постановка «По щучьему велению», основанная на мотивах популярной русской народной сказки. А также — «Верить, надеяться… и любить», глубокий спектакль, построенный на основе песен, созданных в годы Великой Отечественной войны. Юные артисты сумели передать всю гамму чувств, связанных с военными испытаниями, подчеркнув при этом непоколебимую веру в победу и искреннюю любовь к своей стране.

Театральная труппа Дворца культуры «Павлово-Покровский» под руководством Валентины Ивановны Соловьевой представила фрагмент всемирно известной повести Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц». Эта волнующая история о дружбе, ответственности и поисках смысла жизни никого не оставила равнодушным.

Организаторы фестиваля выражают искреннюю признательность всем театральным коллективам за их талант, преданность театральному искусству и способность вдохновлять зрителей.