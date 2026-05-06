«Главная лгунья Голливуда» рядом с Энн: в Сети высмеяли дуэт Энн Хэтэуэй и Блейк Лайвли на Met Gala

Голливудские красавицы Энн Хэтэуэй и Блейк Лайвли стали одними из самых ярких гостей на Met Gala, который прошел в музее Метрополитен в Нью-Йорке. Энн появилась в эффектном платье с глубоким декольте и акцентом на талии — наряд, созданный художниками, по задумке нес в себе особый символический посыл. Блейк Лайвли выбрала романтический образ: длинный шлейф, корсетный верх, подчеркивающий ее пышную грудь, и изящные детали. Обе актрисы выглядели счастливыми и безмятежными.

Как пишет The Voice, выход Блейк стал неожиданным для многих: она появилась на красной дорожке всего через несколько часов после того, как урегулировала судебный спор с режиссером Джастином Бальдони. Это, видимо, и послужило поводом для атаки хейтеров.

В социальных сетях разразился скандал: блогеры начали высмеивать Блейк, называя ее «главной лгуньей Голливуда». Некоторые комментаторы пошли дальше и принялись критиковать Энн Хэтэуэй за дружбу с Лайвли.

«С ней нельзя иметь дело!», «Энн, моргни, если тебя удерживали насильно на фото», — отмечали в комментариях.

Тем не менее, обе звезды держались с достоинством и, судя по фотографиям, не обращали внимания на негатив. Они наслаждались вечером, позировали фотографам и демонстрировали свои великолепные наряды.

