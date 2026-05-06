В Подмосковье подали порядка 12 тыс. онлайн-заявлений на предоставление земли без торгов

С начала 2026 года жители и организации Московской области проявили значительный интерес к возможности получения земельных участков без проведения торгов: на портале госуслуг региона поступило около 12 тыс. соответствующих заявлений. Об этом проинформировала пресс‐служба Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Воспользоваться услугой «Предоставление земельных участков без проведения торгов» могут самые разные заявители — как физические и юридические лица, так и индивидуальные предприниматели. Чтобы подать заявление, достаточно авторизоваться на региональном портале госуслуг через ЕСИА, заполнить онлайн‐форму и приложить необходимые документы.

Услуга позволяет на платной основе получить участок, находящийся в муниципальной или государственной неразграниченной собственности. Кроме того, через нее можно внести изменения в уже действующий договор аренды — это делает сервис гибким и удобным для широкого круга пользователей.

Земельные участки, предоставляемые без торгов, можно использовать для разных целей. Например, приобрести участок для строительства частного дома или ведения подсобного хозяйства. В аренду такие земли берут, чтобы завершить строительство ранее начатого объекта, реализовать инвестиционный проект или решить иные задачи, предусмотренные законодательством.

Ранее сообщалось, что губернатор Московской области Андрей Воробьев открыл центр по сборке оборудования для молочной промышленности в Лобне.