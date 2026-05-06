Две корзины за час: под Серпуховом случился сморчковый бум, какого не помнят старожилы

Лесные поляны в окрестностях Серпухова этой весной превратились в настоящий грибной клондайк. Жители села Турово, деревни Лужки и поселка Оболенск в буквальном смысле утопают в сморчках — редком и капризном деликатесе, который в нынешнем сезоне решил выдать небывалый урожай, передает REGIONS .

Причина аномалии — идеальный погодный коктейль. Снежная зима щедро напитала почву влагой, а дружное весеннее тепло запустило взрывной рост мицелия. Сморчки, крайне чувствительные к балансу температуры и сырости, отреагировали массовым прорастанием. В селе Турово, например, удачливые грибники набирают до двух полных корзин всего за час ходьбы.

Местный миколог Анатолий Лисицын объяснил, что такое изобилие сморчков — верный признак здоровой экосистемы и благоприятного климата. Однако он предостерег новичков от излишнего азарта: у сморчков имеются ядовитые двойники, которые неопытному глазу легко спутать со съедобными оригиналами.

Таким образом, грибной бум под Серпуховом — одновременно и подарок природы, и проверка на внимательность для всех, кто решает отправиться в лес за весенним угощением.