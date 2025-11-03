«Тампа» Кучерова и Василевского одержала пятую победу подряд

Команда из Флориды, за которую выступают россияне Андрей Василевский и Никита Кучеров, крайне неудачно начала сезон, оказавшись на последнем месте в Восточной конференции, но затем одержала пять побед кряду.

Победа над «Ютой» досталась «Тампе» без помощи россиян. Никита Кучеров очков не набрал, хотя в концовке имел шанс отправить шайбу в пустые ворота, а Андрей Василевский уступил место в воротах своему бэкапу Юнасу Юханссону. Автором победной шайбы «Тампы» стал американец Джейк Генцел.

«Тампа» впервые в этом сезоне вошла в зону плей-офф. На данный момент команда Кучерова и Василевского занимает седьмое место, набрав 14 очков в 12 матчах. При этом стоит отметить невероятную плотность команд в Восточной конференции: одинаковое с «Лайтнинг» количество очков имеют еще пять команд, а все 16 клубов конференции уместились в диапазоне пяти очков.

Ранее российский нападающий Иван Демидов помог своему клубу «Монреаль Канадиенс» установить рекорд НХЛ.