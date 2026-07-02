«Тампа» подписала контракт с другом Овечкина

Джон Карлсон был задрафтован «Вашингтон Кэпиталз» в 2008 году в первом раунде под общим 27-м номером и практически всю карьеру провел, выступая за «Столичных».

В минувшем сезоне «Вашингтон» в дедлайн обменял Карлсона в «Анахайм Дакс». Капитан «Кэпиталз» Александр Овечкин очень сожалел об этом обмене, так как был дружен с американцем.

По истечении контракта Карлсон не захотел оставаться в «Дакс», поскольку хотел играть в Восточной конференции. «Анахайм» обменял защитника в «Каролина Харрикейнз», но Карлсон не стал подписывать контракт с этим клубом и вышел на рынок свободных агентов.

Джон Карлсон провел 1159 матчей в регулярных чемпионатах НХЛ, в которых набрал 785 (170+615) очков.

Ранее «Тампа» подписала контракт с российским нападающим Ильей Михеевым.