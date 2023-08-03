Танец в воздухе: летчики установят в Серпухове новый рекорд

Уже в эти выходные новый рекорд России попытаются установить летчики проекта «Русские авиационные гонки» на аэродроме «Дракино» в городском округе Серпухов. Четверо участников будут выполнять одну из самых сложных фигур высшего пилотажа – «бочку» на вертикали вверх.

При выполнении этой фигуры самолет вращается на 360 градусов вокруг продольной оси. Он кружится как юла, но при этом продолжает лететь. Такой своеобразный танец в воздухе. А еще сложность для летчика заключается в том, что в это время он должен не потерять и не набрать высоту. Мастер спорта, победитель чемпионатов России по высшему пилотажу Сергей Гуров планирует выполнить семь, максимум восемь «бочек».

«Секрет выполнения этой фигуры очень прост. Чем больше начальная скорость ввода на вертикаль и чем больше скорость вращения самолета вокруг собственной оси, тем больше «бочек» на этой линии будет сделано. В основном все это зависит от характеристик самолета. Установить рекорд я попытаюсь на Су-26», – объясняет в беседе с корреспондентом издания «Подмосковье сегодня» Сергей Гуров.

У каждого летчика будет по две попытки для выполнения фигуры. Понаблюдать за полетами могут и зрители.

«Спортивная авиация способна на многое. Наши рекорды – это еще один способ привлечь внимание к самолетному спорту», – говорит серебряный призер всероссийских соревнований на Кубок МАРЗ по авиационным гонкам Максим Бугаев.

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