Танцоры из городского округа Клин стали финалистами культурной Олимпиады

Хореографический коллектив «Солнце» их городского округа Клин занял третье место в соревновании для людей с особенностями здоровья – ПараАртиаде Москвы и Московской области. Артисты выступили 27 октября во дворце спорта «Ока» в Пущино.

Коллектив «Солнце» пансионата «Клинский» работает под руководством реабилитолога Натальи Карповой.

«Поздравляем весь коллектив Клинского Дома Доброты и желаем новых творческих побед!» – подчеркнули в администрации городского округа Клин.

ПараАртиада проводится с 1991 года, это олимпиада в сфере искусства для участников с особенностями здоровья. Сейчас проект проводится уже в 32 странах по всему миру. Кстати, артисты из городского округа Клин добились успеха на областной олимпиаде в условиях серьезной конкуренции, ведь за победу боролись более семидесяти танцевальных коллективов столицы и Подмосковья.