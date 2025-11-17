Танцоры студии «Гротеск» из Котельников получили спецнаграду и приглашение на фестиваль в Сочи
Фото: [Образцовый коллектив "Студия современного танца «Гротеск»]
Танцевальная студия «Гротеск» из Котельников блестяще выступила на международном фестивале-конкурсе «Наследники талантов», который проходил 14–16 ноября в Санкт-Петербурге. Коллектив завоевал три звания лауреата I степени за номера «Вот так улов!», «Нити» и «Высшая степень притворства».
Кроме того, студии присудили специальную награду «За сценическую выразительность» и вручили сертификат на участие в апрельском фестивале 2026 года в Сочи.
Руководитель коллектива Татьяна Архипова отметила, что поездка стала мощным творческим стимулом и принесла участникам яркие эмоции и ценный профессиональный опыт.
«Мы счастливы, что можем делиться нашей хореографией и получать обратную связь от таких профессионалов своего дела. Это невероятный опыт, который вдохновляет нас на новые свершения и творческие достижения!» — добавила она.