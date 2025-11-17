Танцоры студии «Гротеск» из Котельников получили спецнаграду и приглашение на фестиваль в Сочи

Танцевальная студия «Гротеск» из Котельников блестяще выступила на международном фестивале-конкурсе «Наследники талантов», который проходил 14–16 ноября в Санкт-Петербурге. Коллектив завоевал три звания лауреата I степени за номера «Вот так улов!», «Нити» и «Высшая степень притворства».

Кроме того, студии присудили специальную награду «За сценическую выразительность» и вручили сертификат на участие в апрельском фестивале 2026 года в Сочи.

Руководитель коллектива Татьяна Архипова отметила, что поездка стала мощным творческим стимулом и принесла участникам яркие эмоции и ценный профессиональный опыт.