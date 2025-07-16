Тарасова назвала безобразием назначение фигуристки Худайбердиевой в юниорскую сборную

«У нас в юниорскую сборную назначили по танцам помогать девочку, у которой нет никаких больших результатов. Считаю, это безобразие. Это Елизавета Худайбердиева. Ни имени, ни профессии, ни больших, настоящих результатов. У нее нет многолетней работы», — сказала Тарасова.

22-летняя Худайбердиева, выступавшая в танцевальном дуэте с Егором Базиным, по окончании сезона заявила о завершении карьеры спортсменки. Худайбердиева и Базин выиграли чемпионат России в 2023 году и дважды становились серебряными призерами. Спортсменка приняла решение завершить карьеру после того, как стало понятно, что она не сможет выступить на Олимпиаде-2026 из-за жестких правил отбора. Россию сможет представить только один дуэт, а первым номером сейчас является пара Александра Степанова/Иван Букин.

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