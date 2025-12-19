На чемпионате России по фигурному катанию в Санкт-Петербурге выступление Аделии Петросян в короткой программе вызвало эмоциональную реакцию у заслуженного тренера СССР Татьяны Тарасовой. По информации корреспондента ТАСС , Тарасова расплакалась, наблюдая за прокатом фигуристки.

Петросян, которая уже трижды выигрывала Гран-при России и является двукратной действующей чемпионкой страны, впервые в сезоне исполнила тройной аксель на официальных соревнованиях. Это сложнейший элемент помогло ей набрать 86,52 балла и возглавить турнирную таблицу после первого дня состязаний.

Второе место после короткой программы занимает Алиса Двоеглазова (74,59 балла), третье — Анна Фролова (73,93). Фигуристки представят произвольную программу 20 декабря, где и определится победитель национального первенства.