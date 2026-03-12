Тарасова обнаружила связь между Кубком Первого канала с турнирами советской эпохи

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в разговоре с ТАСС оценила новый формат Кубка Первого канала по фигурному катанию. В этом году турнир пройдет в виде «битвы двух столиц», команда Москвы будет соревноваться с командой Санкт-Петербурга.

«Это интересные соревнования, люди их полюбили. Такой формат мне нравится — раньше так и было. В мои годы тоже команды соревновались: ЦСКА, „Динамо“, профсоюзы, „Спартак“. Такая связь есть», — отметила Татьяна Тарасова.

Турнир пройдет 21–22 марта в Санкт-Петербурге в спорткомплексе «Юбилейный». Сборные Москвы и Санкт-Петербурга уже объявили составы своих команд. На петербургский лед выйдет большинство сильнейших фигуристов страны. В частности, в турнире примут участие участники недавней Олимпиады Аделия Петросян и Петр Гуменник. Аделия будет выступать за Москву, Петр — за Санкт-Петербург.

