Плющенко высказался об уходе фигуристов Сарновских к Тутберидзе

Он отметил, что за семь лет совместной работы в академии «Ангелы Плющенко» Сарновские превратились в топ-спортсменов, но им польстило приглашение в «штаб» Тутберидзе.

«Жаль, что ребята побежали, а ведь мог бы получиться интересный совместный многолетний путь к 2030 году. Честно говоря, эта беготня по штабам в поисках чего-то лучшего вызывает у меня только улыбку, но я очень рад, что это случилось сейчас, а не в 2029 году. Вот тогда было бы действительно обидно», — написал Плющенко в своем телеграм-канале.

Он указал, что у него была такая долгая и интересная карьера, возможно, потому что 20 лет тренировался у одного тренера — Алексея Мишина.

По данным источника РИА Новости, Сарновские перешли к Тутберидзе в первую очередь из-за мамы фигуристки Елены Костылевой Ирины.

Также стало известно, что родители Сарновских, у которых были действующие контракты с «Ангелами Плющенко», выплатят неустойку за расторжение соглашений.