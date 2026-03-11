Плющенко высказался об уходе фигуристов Сарновских к Тутберидзе
Фото: [Никита Сарновский/Федерация фигурного катания на коньках России]
Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко высказался о переходе фигуристов Софьи и Никиты Сарновских к тренеру Этери Тутберидзе.
Он отметил, что за семь лет совместной работы в академии «Ангелы Плющенко» Сарновские превратились в топ-спортсменов, но им польстило приглашение в «штаб» Тутберидзе.
«Жаль, что ребята побежали, а ведь мог бы получиться интересный совместный многолетний путь к 2030 году. Честно говоря, эта беготня по штабам в поисках чего-то лучшего вызывает у меня только улыбку, но я очень рад, что это случилось сейчас, а не в 2029 году. Вот тогда было бы действительно обидно», — написал Плющенко в своем телеграм-канале.
Он указал, что у него была такая долгая и интересная карьера, возможно, потому что 20 лет тренировался у одного тренера — Алексея Мишина.
По данным источника РИА Новости, Сарновские перешли к Тутберидзе в первую очередь из-за мамы фигуристки Елены Костылевой Ирины.
Также стало известно, что родители Сарновских, у которых были действующие контракты с «Ангелами Плющенко», выплатят неустойку за расторжение соглашений.