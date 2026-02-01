Тарасова отметила возвращение Валиевой и Трусовой и назвала их мастерами

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова выразила положительную оценку выступлениям Камилы Валиевой и Александры Трусовой на чемпионате России по прыжкам, передает Sport24 .

По ее словам, возвращение спортсменок на лед — важный шаг, который демонстрирует высокий уровень мастерства и потенциал для дальнейшего прогресса. Тарасова подчеркнула, что для фигуристок важно продолжать выступления и развивать технику, и отметила, что радостно видеть их возвращение к соревнованиям.

В четвертьфинале соревнований Валиева набрала 29,28 балла, что позволило ей занять четвертое место и выйти в полуфинал. Лидером этапа стала Алиса Двоеглазова с результатом 34,49 балла, второе место заняла Мария Захарова (34,38 балла), а третьей стала Дина Хуснутдинова с 30,21 балла. Также в полуфинал пробились Дарья Садкова (26,56) и Софья Муравьева (26,18).

Александра Трусова получила 22,77 балла и не смогла пройти в следующий этап соревнований.

Ранее сообщалось, что Евросоюз ввел санкции против Губерниева.