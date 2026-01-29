Евросоюз ввел санкции против Губерниева

Евросоюз ввел санкции против журналиста и комментатора «Матч ТВ» Дмитрия Губерниева.

В документе указано, что поводом для санкций послужила позиция Губерниева по поводу конфликта на Украине.

Комментатор уже откликнулся на новость.

«Ой, санкции ЕС подъехали!!! Я был, есть и буду со своей страной!!!! Вместе с Россией!!!! И за Российский Спорт!!!», — написал Губерниев в своем телеграм-канале.

Через час он опубликовал еще одну запись.

«Вот не зря живу!!! Топлю за спорт!!! И угрожаю безопасности Европы!!! Ухххх!!!», — добавил комментатор.

Ранее Дмитрий Губерниев высоко оценил уровень российских биатлонистов. Он считает, что они могут бороться за высокие места после возвращения на международные соревнования.