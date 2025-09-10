Тарасова предложила отправить мерзавца Родченкова в сумасшедший дом после его слов о фигуристке Медведевой
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала для Sport24 слова бывшего главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова о фигуристке Евгении Медведевой.
В своей книге «Допинг. Запрещенные страницы» Родченков порадовался поражению Медведевой от Алины Загитовой на Олимпийских играх в Пхенчхане.
«Поделом этой Женечке, Бог шельму метит, не надо было таскаться в Лозанну с этими лгунами, Смирновым и Жуковым, бить там на жалость и кривляться вместе с ними», — написал Родченков.
Тарасова назвала Родченкова мерзавцем, который говорит оскорбительные вещи о заслуженных и уважаемых людях. Она заявила, что ему место в сумасшедшем доме, и то, если его туда примут.
