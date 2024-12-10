ТАСС: актрису Яну Троянову заочно арестовали по обвинению в разжигании розни

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело против актрисы Яны Трояновой* по обвинению в разжигании ненависти, суд принял решение о ее заочном аресте. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Ранее московская прокуратура потребовала завести дело на Троянову после проверки ее высказываний. По утверждению надзорного органа, актриса в одном из интервью высказалась публично, что, как они считают, провоцирует враждебность и агрессию по отношению к русским и призывает к насильственным действиям против них.

Максимальное наказание за это преступление — лишение свободы сроком до шести лет. Троянова известна как театральная и киноактриса. Она сыграла в таких фильмах, как «Страна Оз», «Кококо», а также в сериале «Ольга».

Ранее сообщалось, что певице Альбине Сексовой (настоящее имя — Елена Казарина) придется заплатить штраф в размере 10 тыс. руб. за исполнение песни, разжигающей национальную ненависть.

*в РФ признана иностранным агентом.