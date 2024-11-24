Татьяна Брухунова дала советы по поиску хорошего мужа

Молодая жена юмориста Евгения Петросяна активно ведет соцсети и отвечает на вопросы своих подписчиков.

Недавно ее спросили, как она решала финансовые проблемы. Брухунова призналась, что в такие периоды ей приходилось сокращать свои расходы и много работать.

Также Татьяне задали вопрос о том, как встретить хорошего мужа.

Брухунова ответила, что специально никого искать не надо, нужно просто жить в свое удовольствие, и тогда тот единственный обязательно найдется.

Напомним, Татьяна Брухунова и Евгений Петросян поженились в 2019 году. Супруги воспитывают двоих детей— четырехлетнего сына Вагана и дочку Матильду, которой всего несколько месяцев.

Ранее сообщалось о том, что молодая жена Петросяна пожаловалась на бессонные ночи из-за болезней детей.