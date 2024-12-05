Татьяна Брухунова шокировала подписчиков новым образом

Молодая жена Евгения Петросяна продолжает удивлять подписчиков новыми образами. Недавно на своей странице в соцсети она опубликовала фото, на котором запечатлена в белом прозрачном платье.

Под платье Татьяна надела черную водолазку и легинсы. Образ Брухуновой дополняют черные лакированные лоферы Dior.

Стоит отметить, что на лице Татьяны нет косметики.

Напомним, Татьяна Брухунова и Евгений Петросян сыграли свадьбу в декабре 2019 года. В сентябре 2020 года стало известно, что у супругов родился сын. Мальчика назвали в честь отца юмориста Вагана Межлумовича.

В марте этого года Брухунова призналась, что у них родилась дочь. Девочку зовут Матильда.

Ранее сообщалось о том, что Петросян подал в суд на свою дочь от первого брака.