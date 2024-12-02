Mash: Петросян подал в суд на свою дочь от первого брака

Известный юморист Евгений Петросян подал в суд иск на собственную дочь Викторину Петросянц. Он требует, чтобы ее выписали из принадлежащей комику квартиры. Об этом сообщил телеграм-канал Mash.

Петросяну принадлежит квартира на Ростовской набережной. Она досталась ему после раздела с экс-супругой Еленой Степаненко в 2018 году. В ней прописана его дочь от первого брака 56-летняя Викторина Петросянц. Именно с этой квартирой и связан иск, который подал Петросян. Первый иск у шоумена уже отклонили из-за допущенных в нем ошибок, теперь же он подал его повторно.

Петросян требует прекратить за своей дочерью права пользования помещением, а также снять ее с регистрационного учета. Данная квартира в Москве стоит порядка 20 млн руб. несмотря на то, что ее площадь составляет всего 34 кв. м.

Первой женой Петросяна была балерина Белла Кригер, которая позже вышла замуж за гражданина Соединенных Штатов и переехала в Нью-Йорк.

Ранее нынешняя жена Петросяна Татьяна Брухунова дала в соцсети совет своим подписчикам по поводу поиска хорошего мужа. По ее мнению, его не стоит искать целенаправленно, он найдется сам по себе. До этого стоит жить в собственное удовольствие.