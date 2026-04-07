Татьяна Тарасова назвала удивившего в минувшем сезоне тренера

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в разговоре с «Советским спортом» назвала специалиста по фигурному катанию, который удивил ее в минувшем сезоне.

«Думаю, это Станислав Морозов, который часть времени не тренировал, а потом его все-таки взяли. Это знающий парень, который любит фигурное катание, понимает его. Я очень рада, что он вернулся к тем людям, которые его ждали. Морозов нужен Бойковой и Козловскому, у них получается хорошая команда», — сказала Тарасова.

Станислав Морозов пришел в школу Этери Тутберидзе осенью 2025 года. Ранее специалист помогал Нине Мозер в работе с парой Татьяна Волосожар/Максим Траньков, которая стала олимпийскими чемпионами 2014 года.

Под руководством Морозова Александра Бойкова и Дмитрий Козловский выиграли чемпионат России в завершившемся сезоне, а также стали победителями финала Гран-при России. Оба раза пара опередила своих «вечных» соперников — Анастасию Мишину и Александра Галлямова.