Татьяна Тарасова поддержала участие российских спортсменов в Олимпиаде без флага РФ

Спортсмены из РФ смогут принять участие в Олимпийских играх 2024 года только на условиях формирования «команды беженцев». Таким образом, российские и белорусские спортсмены станут выступать в нейтральном статусе, а заявки на участие необходимо подавать лично. В случае одобрения заявки им придется перестать выступать в национальных чемпионатах. Заслуженный тренер РФ Татьяна Тарасова дала оценку такому положению дел. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

По ее словам, в данных критериях Международного олимпийского комитета не наблюдается ничего особенного.

Однако Тарасова пояснила, что факт того, что россияне являются «командой беженцев», очень странный, поскольку они не беженцы из России.

Тем не менее тренер подчеркнула, что из-за слов и наименований отказываться от участия не стоит, потому что, когда российские спортсмены начнут выигрывать, станет понятна их родина.