Татьяна Васильева раскрыла правду о своей тяжелой операции на позвоночнике

Известная актриса Татьяна Васильева недавно перенесла сложную операцию на позвоночнике. В телепередаче «Звезды сошлись» она призналась, что долгое время страдала от болей в области поясницы. Диагностированная грыжа стала причиной хирургического вмешательства.

Несмотря на свой возраст (78 лет), звезда культовой киноленты «Самая обаятельная и привлекательная» демонстрирует прекрасную физическую форму. Татьяна Григорьевна придерживается сбалансированного питания и регулярно посещает тренажерный зал. Однако недавние проблемы со здоровьем стали серьезным препятствием для ее работы и повседневной жизни.

Артистка поделилась, что испытывала мучительные боли в позвоночнике, изначально списывая их на радикулит. Васильева долго откладывала визит к врачу, полагая, что серьезное лечение не потребуется.

В итоге, дискомфорт лишил ее полноценного отдыха, так как она не могла нормально лежать или сидеть. Облегчение наступало лишь в вертикальном положении.

Блокада принесла лишь временное облегчение, и боль возобновилась уже через 10 дней. Татьяне Григорьевне приходилось регулярно обращаться к врачу для улучшения самочувствия. Этот процесс продолжался около полугода, пока медик не рекомендовал пройти МРТ, которое выявило грыжу, спровоцированную образом жизни.

Врачи предложили различные варианты лечения, включая массаж, но хирурги настоятельно рекомендовали не терять время и как можно скорее сделать операцию. Татьяна Григорьевна прислушалась к советам специалистов. Около месяца назад ей была проведена операция, и сейчас она чувствует себя прекрасно, поделилась актриса.

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