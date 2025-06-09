В больнице Подольска успешно прооперировали пациента с «водянкой головы»

В учреждение на скорой доставили жителя в возрасте 28 лет. Пациент жаловался на сильную головную боль и двоение в глазах. В ходе обследования у него обнаружили окклюзионную гидроцефалию: новообразование перекрыло циркуляцию спинномозговой жидкости, и ликвор скопился в головном мозге.

Мужчину направили на операцию. С помощью эндоскопа врачи создали отверстие в дне третьего желудочка головного мозга, чтобы улучшить отток жидкости.

Операция была малоинвазивной и длилась около часа. В результате циркуляция спинномозговой жидкости была восстановлена. Также медики взяли образец ткани опухоли для установки точного диагноза.

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