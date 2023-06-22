Татьяне Тарасовой вызвали скорую, после того как она потеряла сознание

По информации канала, у нее разболелась голова, затем онемели руки, и Тарасова потеряла сознание.

В последнее время 76-летняя Тарасова чувствует себя неважно из-за повышенного давления и хронических сердечных заболеваний. За последние две недели ей вызывали медиков шесть раз.

В последний раз помощь бригады неотложки понадобилась ей 19 июня. Тогда по 03 позвонила помощница Тарасовой Аделина, вызвав скорую в коттеджный поселок в Одинцовском районе.