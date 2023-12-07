Театр кошек Юрия Куклачева выступит с новым спектаклем в подмосковной Балашихе

В балашихинском Доме культуры «Саввино» в субботу пройдет детский спектакль «Мяугли» от Театра кошек Юрия Куклачева, сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.

Постановка единственного в мире Театра кошек, которым более 20 лет руководит народный артист России Юрий Куклачев, будет интересна, как детям, так и взрослым. В спектакле задействованы 23 кошки и два пуделя. Их трюки подарят зрителям массу позитивных эмоций.

Адрес ДК «Саввино»: Московская область, г. Балашиха, микрорайон Саввино, ул. 1-го Мая, д. 11в.

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