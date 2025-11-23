Театр Моссовета с триумфом дебютировал в Африке с «Тартюфом»

Государственный академический театр имени Моссовета впервые в своей истории представил постановку за пределами России, выступив на Международном фестивале «Театральные дни Карфагена» в Тунисе. Дебютной работой на международной сцене стала комедия «Тартюф» по знаменитой пьесе Жан-Батиста Мольера, об этом заявил корреспондент ТАСС с места событий.

Показ состоялся с аншлагом в столичном «Городе культуры». Зрительный зал был заполнен как представителями русскоязычной общины, так и тунисской публикой, для которой действие на сцене сопровождалось субтитрами. Успех постановки и продолжительные овации по его окончании наглядно продемонстрировали, что подлинное театральное искусство не знает языковых барьеров.

Как отметил художественный руководитель театра Евгений Марчелли, выбор спектакля для первого выступления за рубежом был неслучайным. Он пояснил, что поскольку Тунис является франкоговорящей страной, было логично представить работу по классику французской драматургии Мольеру, чтобы посмотреть на реакцию местной публики.

Марчелли также охарактеризовал эти гастроли как важный творческий экзамен для коллектива. По его словам, выступление в новой, непривычной культурной среде, какой является Африка, в отличие от более знакомой Европы, представляет собой проверку на способность установить контакт со зрителем и создать ту самую уникальную атмосферу, ради которой существует театр.

Международный фестиваль «Театральные дни Карфагена», одно из крупнейших театральных событий на африканском континенте, проходит в этом году в 26-й раз. Помимо Театра Моссовета, Россию на фестивале представят московский театр «Школа драматического искусства» и Санкт-Петербургский ТЮЗ им. А. Брянцева.

