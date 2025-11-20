«Я бросил рюкзак и начал наносить удары»: актер из «Сумерек» Джастин Чон ввязался в драку с агрессором в Петербурге

Актер Джастин Чон, известный по роли в саге «Сумерки», стал участником конфликта на улице Восстания в Санкт-Петербурге. Иностранного артиста спровоцировал местный житель, что привело к потасовке. Об этом сообщает издательство «Фонтанка.ру».

Американский актер Джастин Чон, сыгравший вампира Эрика Йорки в культовой саге «Сумерки», оказался в центре конфликта в Северной столице. Прогуливаясь по центральной улице Восстания в наушниках, он привлек внимание агрессивно настроенного мужчины. Незнакомец начал преследовать артиста и кричать на него. Чон, не понимая русской речи, попытался объяснить, что он иностранец. Однако это не остановило нападавшего, который перешел к физическому контакту.

Актер признался супруге, что в ответ на толчок сбросил рюкзак и вступил в драку. Инцидент быстро прекратила группа прохожих, разнявшая обоих. Несмотря на стрессовую ситуацию, Чон сообщил жене, что моральное напряжение после случившегося даже снизилось. Артист с семьей находится в России в частном порядке. Его супруга, Александра Чон, с которой он состоит в браке более десяти лет, публично прокомментировала этот инцидент.

