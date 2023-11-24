Театр Терезы Дуровой отметил тридцатилетний юбилей
Фото: [©Руслан Кривобок/РИА Новости]
Театр Терезы Дуровой отметил тридцатилетие. Об этом сообщает Общественное телевидение России.
Отмечается, что в юбилей в театре состоялся наиболее популярный у зрителей мюзикл «Летучий корабль».
Уточняется, что в настоящее время в репертуаре свыше 80 разноплановых представлений от клоунады до драмы.
Добавляется, что в праздничный вечер все гости могли пообщаться с героями любимых постановок. Артисты раздавали автографы и делали фото на память.