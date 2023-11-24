Театр Терезы Дуровой отметил тридцатилетний юбилей

Театр Терезы Дуровой отметил тридцатилетие. Об этом сообщает Общественное телевидение России .

Отмечается, что в юбилей в театре состоялся наиболее популярный у зрителей мюзикл «Летучий корабль».

Уточняется, что в настоящее время в репертуаре свыше 80 разноплановых представлений от клоунады до драмы.

Добавляется, что в праздничный вечер все гости могли пообщаться с героями любимых постановок. Артисты раздавали автографы и делали фото на память.