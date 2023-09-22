Театральная лаборатория «Сказки. Детям» начала работу в Подмосковье

В Московском областном театре драмы и комедии начала работу новая театральная лаборатория «Сказки. Детям», сообщили в Минкульттуризме Подмосковья.

Участниками лаборатории станут современные режиссеры, которые подготовят и представят эскизы сказок по произведениям А. С. Пушкина и П. П. Ершова. Лучший из них войдет в репертуар театра, ее представят зрителям в декабре этого года.

«Этот проект создает дополнительные возможности для развития театрального искусства. Для современных режиссеров это еще один шанс предложить свой спектакль в репертуар театра, познакомиться с коллегами и перенять опыт. А для театра — возможность взглянуть на классические произведения свежим взглядом», — отметил художественный руководитель театра Михаил Чумаченко.

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