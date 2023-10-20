Театральный фестиваль «Долгопрудненская осень» уже пройдет в семнадцатый раз

Семнадцатый театральный фестиваль «Долгопрудненская осень» пройдет на площадках муниципального театра «Город». В течение целой недели на долгопрудненских площадках пройдет в общей сложности 25 спектаклей.

Отмечается, что в этом году два фестивальных спектакля большой формы будут представлены также на сцене большого зала ДК «Вперед». Так как многие коллективы готовы представить в конкурсную программу работы, в которых задействованы масштабные декорации.

Помимо сценического формата, «Долгопрудненская осень» традиционно включает в себя и уникальную программу, в которой профессиональные театры, в том числе и из других регионов, имеют возможность представить свои работы на конкурс фестиваля в формате видео. Ряд спектаклей будет представлен на экране на внесценическом пространстве Долгопрудненского театра «Город» — вход на эти показы — бесплатный.

В репертуаре фестиваля «Долгопрудненская осень» есть и классика, и современная драматургия, музыкальные спектакли, много постановок для детей и подростков. Каждый сможет выбрать для себя что-то интересное и приобщиться к самому громкому театральному событию Московской области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что крупнейший в стране детский технопарк открылся в Долгопрудном.