Театральный фестиваль пройдет в Городском округе Пушкинский в ноябре

Молодежный фестиваль «Пушкино Театральное. Наследники Станиславского» пройдет в подмосковном Городском округе Пушкинский с 20 по 25 ноября. В нем примут участие актеры из ряда регионов России.

Основными площадками фестиваля станут ДК «Пушкино» и Пушкинский музыкально-драматический театр. Сюда приедут детские и молодежные труппы. В рамках масштабного мероприятия ребята смогут не только показать свои творческие номера, но и принять участия в лабораториях и мастер-классах, чтобы усовершенствовать навыки. Также литератор Галина Барышникова поможет участникам фестиваля освоить мастерство написания пьес.

Подобный фестиваль проходит не впервые. В прошлые годы он собирал юных актерских дарований из столицы, Подмосковья и других регионов России. В этом году мероприятие состоялось благодаря гранту, который Пушкинский театр получил за победу в конкурсе Общероссийского Движения детей и молодежи «Движение первых», а также поддержке администрации муниципалитета.