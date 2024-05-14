Театральный фестиваль «Учитель и ученики» впервые пройдет в Подмосковье

Первый театральный фестиваль «Учитель и ученики» пройдет в следующем месяце в подмосковном Ногинске. Об этом сообщает АГН «Москва» со ссылкой на начальника управления профессионального искусства и художественного образования Министерства культуры и туризма Московской области Наталью Рыбину.

Мероприятие будет посвящено жизни и творчеству народного артиста России Петра Фоменко. В его программу войдут мастер-классы, спектакли, встречи с представителями театров, выставки, показы кинофильмов.

Местом проведения основных мероприятий станет Московский областной театр драмы и комедии. Помимо этого, часть мероприятий проведут на городских площадках.

По словам Рыбиной, фестиваль нацелен на популяризацию и развитие интереса к театральной деятельности. Она выразила надежду на то, что мероприятие станет культурной площадкой, которая объединит все театры Подмосковья.