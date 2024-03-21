Театры из шести стран примут участие в фестивале «Мелиховская весна» в Подмосковье

Двадцать два театра из шести стран мира представят свои спектакли в рамках фестиваля «Мелиховская весна», который пройдет в музее-заповеднике Антона Чехова в Подмосковье. Об этом рассказали в Министерстве культуры и туризма Московской области.

Фестиваль состоится уже в 24-й раз. В общей сложности на участие в нем поступило свыше ста двадцати заявок. В результате была сформирована афиша на этот год. В нее вошли постановки по произведениям Чехова и о Чехове, а также спектакли по произведениям Александра Пушкина — в честь 225-летия классика.

По словам вице-губернатора региона Ирины Каклюгиной, основные мероприятия проведут на территории усадьбы. Главную сцену планируется технически усовершенствовать, чтобы была создана атмосфера театрального зала в центре природы. Также спектакли пройдут в Театральном дворе и Серпуховском музыкально-драматическом театре.