Тейлор Свифт стала мемом в соцсетях из-за реакции на освистывания на Супербоуле

В Новом Орлеане прошел заключительный матч Национальной футбольной лиги (NFL) по американскому футболу, на котором Тейлор встретилась с Трэвисом Келси, игроком команды «Канзас-Сити». Певица не могла пропустить такое важное событие для своего партнера.

В какой-то момент камеры зафиксировали ее лицо и показали его крупным планом на большом экране. В это время зрители начали освистывать Тейлор.

Сначала она выглядела обеспокоенной такой реакцией, но позже просто улыбнулась, показывая, что ей не важно мнение окружающих. Дело в том, что Свифт выросла вблизи Филадельфии и долгое время поддерживала эту команду, но, начав отношения с Трэвисом, изменила свои футбольные предпочтения.

В 59-м Супербоуле «Филадельфия Иглз» одержала победу над «Канзас-Сити» со счетом 40:22, завоевав титул чемпиона НФЛ впервые с 2017 года.

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