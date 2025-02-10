Канье Уэст остался без аккаунта в соцсети X после постов о нацизме

Аккаунт Канье Уэста в социальной сети Х больше не существует. В своем последнем сообщении музыкант выразил благодарность Маску за предоставленную возможность высказаться, попрощался с поклонниками, после чего аккаунт был отключен.

У рэпера насчитывалось более 33 млн подписчиков. Жена Канье Уэста Бьянка Сенсори обратилась к Богу с просьбой о том, чтобы он смягчил сердце ее супруга, наполнив его мудростью и добротой.

С 7 февраля на странице рэпера стали появляться многочисленные посты на различные темы, включая нацизм. Все они были написаны заглавными буквами, без знаков препинания и содержали ненормативную лексику. Некоторые пользователи предполагали, что аккаунт мог быть взломан.

Сенсори в своем сообщении выразила желание, чтобы Господь защитил ее мужа от бед и привел к пониманию, добавив, что она любит его «безусловно», несмотря на их различия.

«Укрепи нашу связь и помоги мне быть источником терпения и поддержки… Благослови Господь Израиль и весь хороший еврейский народ», — написала Сенсори.

Ранее сообщалось, что общественники призвали закрыть въезд в РФ Канье Уэсту за восхваление Гитлера.