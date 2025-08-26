Телеведущая Борисова раскрыла, почему разрешила дочери увеличить грудь и ягодицы

Дочь известной телеведущей Даны Борисовой Полина совершила давно задуманное преображение: сделала операцию по увеличению груди и ягодиц, а также убрала лишние жировые отложения. Этот шаг стал продолжением ее пластического пути, начатого ранее с ринопластики. Как пояснила сама Борисова в комментарии для Общественной Службы Новостей, решение об операции было принято осознанно и только после достижения Полиной совершеннолетия.

Теледива подчеркнула, что каждый человек вправе самостоятельно распоряжаться своим телом и внешностью, и призвала критиков не вмешиваться в их с дочерью личный выбор.

Реакция в соцсетях на новость о пластике была неоднозначной: многие пользователи выражали недоумение, зачем молодой девушке такие изменения. Однако Борисова уверена, что стремление к улучшению внешности — это естественное право человека, она сама недавно прошла через несколько косметических операций.

После успешного восстановления Полины мать и дочь не исключают, что могут продолжить эксперименты с внешностью в будущем. Пока же следующие конкретные процедуры не определены.

Ранее врач Осипов заявил, что пластика 17-летней дочери Даны Борисовой скажется на ее будущем.