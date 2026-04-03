Телеведущая Ольга Шелест продала элитное жилье в Москве и обосновалась в США

Телеведущая Ольга Шелест, работавшая на «России 1», МУЗ-ТВ, СТС, ТВЦ, продала элитную квартиру в центре Москвы и окончательно оборвала связи с Родиной, сообщает The Voice. Стоимость жилья площадью 92 кв. метра составила 107 млн рублей.

Отмечается, что квартира ведущей находится в бывшем доходном доме Ольги Волобуевой — всего в 200 метрах от Патриарших прудов. Внутри сделан дизайнерский ремонт, есть две ванные комнаты, кабинет и гардеробная.

Ольга Шелест и ее супруг, клипмейкер Алексей Тишкин, состоят в браке с 2014 года (встречаются с 1997-го). У пары две дочери, которые имеют двойное гражданство — РФ и США.

Помимо проданной квартиры, у Шелест и Тишкина есть загородный дом в Одинцовском районе Подмосковья, приобретенный в 2017 году.

После отъезда в США в 2022-м году телеведущая закрыла свои бизнес-проекты в России, но продолжает предлагать онлайн-мероприятия из США — ее гонорар составляет $100 тыс. При этом у Тишкина, который все еще числится индивидуальным предпринимателем в России, возникли финансовые трудности. По информации источников, видеограф должен Федеральной налоговой службе (ФНС) 600 тыс. рублей.

