Телеведущий Дибров намерен забрать у жены роскошный особняк на Рублевке при разводе

Известный российский телеведущий Дмитрий Дибров намерен оставить свою супругу Полину Наградову без роскошного особняка на Рублевке и троих общих детей при разводе, пишет SHOT.

По информации источника, шоумен через суд намерен потребовать не делить имущество пополам, а полностью передать ему трехэтажную виллу стоимостью почти 800 млн руб.

Особняк, который телеведущий построил более 10 лет назад и, по его словам, обустраивал своими руками, включает спа-зону, домашний кинотеатр, музыкальный салон и другие элементы роскоши. Дибров ранее признавался, что выбор дома принадлежал Полине, а его задачей было лишь финансирование покупки.

Кроме имущественных претензий, Дибров собирается добиться единоличной опеки над тремя сыновьями, старшему из которых 15 лет. Его интересы в суде будет представлять известный адвокат Александр Добровинский.

Причиной развода, по информации источников, стал роман Полины Наградовой с бизнесменом Романом Товстиком — отцом шестерых детей.

Ранее сообщалось, что народная артистка СССР Алла Пугачева принимала в гостях жену Дмитрия Диброва с ее будущем любовником еще девять лет назад.